Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

Isparta Valiliği, 2024 yılı ilk "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı"nı düzenledi. Toplantıda, ilin istihdam ve mesleki eğitim durumu ele alındı, yeni kararlar alındı ve istihdam yol haritası belirlendi.Toplantı, Sayın Aydın BARUŞ'un başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Baruş'un açılış konuşmasının ardından, 2023 yılı faaliyet raporu değerlendirildi. İŞKUR İl Müdürü Mustafa HÖKE, Isparta'nın istihdam verilerini paylaştığı bir sunum gerçekleştirdi.Faaliyet raporuna göre, Isparta Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü 2023 yılında 2.883 kadın, 2.310 genç, 186 engelli, 1.514 yükseköğretim mezunu ve 122 sosyal yardım alan vatandaşı işe yerleştirdi. Toplamda 6.534 kişiye istihdam sağlandı.2023 yılında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 15.627 kişiye bireysel danışmanlık yapıldı. Engelli vatandaşlarla yüz yüze görüşmelerle işe yönlendirme yapılırken, iş ve meslek danışmanları 3.601 işvereni ziyaret etti. Milli eğitime bağlı okullarda öğrenim gören 3.715 lise öğrencisine mesleki rehberlik seminerleri verildi. Ayrıca, 602 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat süreci hazırlığı ve iş arama kanallarının öğrenilmesi içeren iş kulübü hizmeti sunuldu. 735 farklı işyeri ile işbirliği yapılarak programlar veya işgücü ihtiyacı karşılandı.Toplantıda, 2024 yılında gerçekleştirilecek çalışmaların planlaması yapıldı. Mesleki eğitim kurslarının açılması planlanarak "2024 yılı mesleki eğitim planı" onaylandı. Plan, Isparta'da işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik meslekleri içeriyor. Bunlar arasında mobilya ustası, konfeksiyon işçisi, halı dokuyucu, müşteri hizmetleri görevlisi, kaynakçı, süt ve süt ürünleri işlemecisi gibi meslekler bulunuyor.Toplantı, Mesleki Eğitim Oturumu'nda Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün tanıtım sunumu ve planlanan bölümlerin değerlendirilmesiyle sona erdi.