ISPARTA’DA SON 15 GÜNDE 19 NARKOTİK ŞÜPHELİSİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

15 Ocak 2024 tarihinde Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda:

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan 16 yıl, 10 ay, 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.S. ve 15 yıl, 3 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.U. yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

01-15 Ocak 2024 tarihleri arasındaki operasyonlarda, narkotik suçlardan haklarında hüküm verilen ya da tutuklama kararı çıkarılan toplamda 19 şüpheli cezaevine teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.