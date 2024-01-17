ISPARTA’DA SON 15 GÜNDE 19 NARKOTİK ŞÜPHELİSİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
15 Ocak 2024 tarihinde Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda:
“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan 16 yıl, 10 ay, 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.S. ve 15 yıl, 3 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.U. yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.
01-15 Ocak 2024 tarihleri arasındaki operasyonlarda, narkotik suçlardan haklarında hüküm verilen ya da tutuklama kararı çıkarılan toplamda 19 şüpheli cezaevine teslim edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
15 Ocak 2024 tarihinde Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda:
“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan 16 yıl, 10 ay, 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.S. ve 15 yıl, 3 ay, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.U. yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.
01-15 Ocak 2024 tarihleri arasındaki operasyonlarda, narkotik suçlardan haklarında hüküm verilen ya da tutuklama kararı çıkarılan toplamda 19 şüpheli cezaevine teslim edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.