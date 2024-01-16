ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ YAKALAMA

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ YAKALAMA
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ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ YAKALAMA:
Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 4 ayrı ilde dolandırıcılık suçlarından toplamda 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T., başarılı bir operasyon sonucunda yakalanmıştır.
BAŞARIYLA TAMAMLANAN OPERASYON DETAYLARI:
  • Suç kayıtlarıyla adı sıkça anılan E.T., dolandırıcılık suçlarından aranan bir zanlı olarak belirlenmiştir.
  • Yunus Timlerimiz tarafından yapılan başarılı operasyon sonucu, E.T. Isparta'da yakalanarak hukuk önüne çıkarılmıştır.
  • Zanlının toplamda 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır.
YUNUS TIMLERİ HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR:
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla Yunus Timlerinin çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
KAMUOYUNA DUYURU:
Halkımızın güvenliği adına gerçekleştirilen bu başarılı operasyon neticesinde kamuoyuna önemli bir bilgi sunulmuştur. Emniyet güçlerimiz, suçla mücadeledeki kararlılıkla çalışmalarına devam ederek toplumun huzurunu temin etmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 


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