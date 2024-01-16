ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ YAKALAMA:
Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 4 ayrı ilde dolandırıcılık suçlarından toplamda 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T., başarılı bir operasyon sonucunda yakalanmıştır.
BAŞARIYLA TAMAMLANAN OPERASYON DETAYLARI:
Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 4 ayrı ilde dolandırıcılık suçlarından toplamda 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T., başarılı bir operasyon sonucunda yakalanmıştır.
BAŞARIYLA TAMAMLANAN OPERASYON DETAYLARI:
- Suç kayıtlarıyla adı sıkça anılan E.T., dolandırıcılık suçlarından aranan bir zanlı olarak belirlenmiştir.
- Yunus Timlerimiz tarafından yapılan başarılı operasyon sonucu, E.T. Isparta'da yakalanarak hukuk önüne çıkarılmıştır.
- Zanlının toplamda 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır.
YUNUS TIMLERİ HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR:
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla Yunus Timlerinin çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
KAMUOYUNA DUYURU:
Halkımızın güvenliği adına gerçekleştirilen bu başarılı operasyon neticesinde kamuoyuna önemli bir bilgi sunulmuştur. Emniyet güçlerimiz, suçla mücadeledeki kararlılıkla çalışmalarına devam ederek toplumun huzurunu temin etmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla Yunus Timlerinin çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
KAMUOYUNA DUYURU:
Halkımızın güvenliği adına gerçekleştirilen bu başarılı operasyon neticesinde kamuoyuna önemli bir bilgi sunulmuştur. Emniyet güçlerimiz, suçla mücadeledeki kararlılıkla çalışmalarına devam ederek toplumun huzurunu temin etmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.