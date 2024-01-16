ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ YAKALAMA:

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 4 ayrı ilde dolandırıcılık suçlarından toplamda 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T., başarılı bir operasyon sonucunda yakalanmıştır.

BAŞARIYLA TAMAMLANAN OPERASYON DETAYLARI:

Suç kayıtlarıyla adı sıkça anılan E.T., dolandırıcılık suçlarından aranan bir zanlı olarak belirlenmiştir.

Yunus Timlerimiz tarafından yapılan başarılı operasyon sonucu, E.T. Isparta'da yakalanarak hukuk önüne çıkarılmıştır.

Zanlının toplamda 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır.

YUNUS TIMLERİ HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR:

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla Yunus Timlerinin çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

KAMUOYUNA DUYURU:

Halkımızın güvenliği adına gerçekleştirilen bu başarılı operasyon neticesinde kamuoyuna önemli bir bilgi sunulmuştur. Emniyet güçlerimiz, suçla mücadeledeki kararlılıkla çalışmalarına devam ederek toplumun huzurunu temin etmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.