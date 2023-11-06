Emeklilere İkinci Zam Müjdesi: Ocak Ayında İki Ayar Yapılacak - Ekim Enflasyon Rakamları Açıklandıktan Sonra

Emekli maaşlarının artışı, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belirlendi. Ocak 2024'te, altı aylık enflasyon rakamları kesinleştikten sonra, SSK ve Bağ-Kur'un en düşük emekli maaşları dahil tüm emekli maaşları için düzenlemeler yapılacak. Bu düzenleme yaklaşık 15,5 milyon vatandaşı etkileyecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Maaşı Artışı İçin Bakan Şimşek Tarafından Bütçe Çalışmaları Yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak ayı artışı için bütçe çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için bütçenin sınırlarını sonuna kadar zorlama talimatı verdi.

5000 TL Emeklilere Bonus Ödemesi İçin Geri Sayım Başladı

Yeni yasama dönemi Ekim ayında Meclis'te başladı ve emeklilere zam düzenlemesi için çalışmalar hızlandı ve ilk adım 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi oldu. 12,2 milyon çalışmayan emekliye Kasım ayının 15'ine kadar ödemeler yapılacak. Yasalaşma süreci tamamlandı. SGK'nın sigorta tahsis numarasına göre emeklilere ne zaman ödeme yapılacağını açıklaması bir hafta içinde bekleniyor.

En Düşük Emekli Maaşı Artıyor

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret, emekli ve memur zammı için koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. En düşük emekli maaşı da bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle Ocak ayında yeniden artacak.

Maaş Artışı Takvimi Kesinleşti

Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı yapılacak ve uzlaşma yöntemiyle tutar belirlenecek. Ocak ayının başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıklayacak ve altı aylık enflasyon oranı netleşecek. Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

Taban Aylık Nasıl Hesaplanır?

Her emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirlenir ve bir kök aylık hesaplanır. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklenir. Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise Hazine desteği ile emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlanır.

Ekim Ayı Enflasyon Oranları Açıklandı

Emekli ve memur maaşları da dahil olmak üzere birçok kalemi etkileyecek olan Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre, Ekim'de aylık bazda enflasyon oranı yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.

Memur ve Emekli Zam Oranları İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Kesinleşti

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla birlikte 4 aylık enflasyon oranı da yüzde 29,41 olarak kaydedildi. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.