2025 Emeklilik Dalgası Kapıda: Maaşlarda Büyük Düşüş Uyarısı

Emekli aylıklarının 2025 yılında düşecek olması, yeni bir emeklilik dalgasını tetikleyecek gibi görünüyor. 2023'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekli olanların ardından, 2024 yılında da yüz binlerce kişi emekli olmak için dilekçe verecek. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili değerlendirmeleri, bu sürecin çalışma hayatına ve emekli maaşlarına etkilerini ortaya koyuyor.

2025'te Aylıklar Düşecek

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2023 yılı faaliyet raporuna göre, geçen yıl 2 milyon 193 bin 791 kişi yaşlılık aylığına kavuştu. Bu yıl ise 500 bin EYT'linin emekli olması bekleniyordu. Ancak, 2025'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarının %30 oranında düşeceği haberi, emeklilik dilekçesi tarihini öne çekmek isteyenlerin sayısını artırdı. Özellikle kamu işyerlerinde ve bankalarda çalışan deneyimli personel, bu düşüşten etkilenmemek için 2024 yılında emeklilik dilekçesi vermeyi planlıyor.

Deneyimli Personel Kaybı

Yeni emeklilik dalgası, birçok işletmenin deneyimli personel kaybına yol açacak. Geçen yıl EYT ile önemli sayıda tecrübeli işçisini kaybeden işletmeler, kalan deneyimli personellerini de bu yıl kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu durum, SGK’nın emekli aylığı ödeme yükünü de artıracak.

Yasa Değişikliği İhtiyacı

Emekli aylıklarındaki bu düşüş, ancak yasa değişikliği ile önlenebilir. İdari kararlar veya genelge gibi düzenlemelerle bu düşüşün önlenmesi mümkün değil. Yasa değişikliği sadece 2025'te emekli olanları değil, çalışmaya devam eden herkesi kapsamalı.

2024'te Emeklilik Dilekçesi Verenler

2024 yılında emeklilik dilekçesi verenler, bu yıl yapılan %86,16 oranındaki maaş zamlarından yararlanacaklar. Dilekçeyi 2025'te verenler ise bu zamlardan yararlanamayacak ve arada %30 – 35 oranında maaş farkı oluşacak. Bu nedenle, emeklilik dilekçesi vermeyi düşünenler için 2024 kritik bir yıl olacak.