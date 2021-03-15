(ISPARTA’ DA FIRTINA BEKLENİYOR)

Başlama Zamanı : 15.03.2021 18:00 TSİ Biti? Zamanı ; 16.03.2021 18:00 TSİYapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgar; bu akşam saatlerinden itibaren (15.03.2021 Pazartesi) etkili olmaya başlayacak, İsparta il genelinde güneyce güneybatı yönlerden Fırtına (62-74 km/saat) yer yer Tam Fırtına (89-102 km/saat) o) arak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ