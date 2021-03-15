“Büyük Veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık” suçundan 12 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan S.G.

“Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma” suçundan 6 yıl, 8 ay hapis cezası ile aranan S.K.

“Silahla Kendini Tanınmayacak Hale Koyarak Birden Fazla Kişi İle Gece Vakti Yağma” suçundan 6 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan A.Ç.

“Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık” suçlarından 5 yıl hapis cezası ile aranan A.T.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.03.2021 ile 15.03.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 80 (seksen) aranan şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.