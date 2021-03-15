Isparta eTwinning'te Çalışmalarına Hızla Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Teknoloji Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından yürütülen eTwinning Projesi çalışmaları kapsamında, Türkiye genelinde yürütülen eTwinning projelerinin nicelik ve niteliğini artırmak ve eTwinning Projesi yürütmek isteyen ögretmenlerimize rehberlik yapmak amacıyla yapılan çalışmalarda, Isparta öğretmenleriyle yer almaya tüm hızıyla devam ediyor.13-14 Mart 2021 tarihlerinde 22 ilimizin (Isparta, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ordu, Osmaniye, Şırnak, Uşak, Yalova) bir araya gelerek gerçekleştirdiği 7 BÖLGE 7'DEN 77'YE eTWINNING ÇALIŞTAYI'na ilgi çok büyük oldu. İlki 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde 13 ilin katkılarıyla düzenlenen Çalıştaya, bu sefer toplamda 2000'e yakın öğretmenimiz katıldı. Çalıştay kapsamında oluşturulan 215 çevrimiçi odada eTwinning projelerine yeni başlayan öğretmenlerimiz ile Kalite Etiketi almış deneyimli mentör öğretmenlerimiz buluşturularak akran öğrenimi modeliyle yeni projeler oluşturulması sağlandı.Hazırlık aşamasında eTwinning il koordinatörümüz Esra KAHYAOĞLU'nun da bulunduğu 23 il koordinatörümüzün başarılı planlamaları ve çalışmaları sonucu ortaya çıkan çalıştay Ulusal Destek Servisi Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih DÖĞER'in açılış konuşmasıyla başlamış, Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya BAL'ın eTwinning Projesini tanıtan sunumuyla devam etmiştir. Öğretmenlerimizin gayretleri ile taçlanan çalıştay sonunda çıkan projelerin ardından Ulusal Destek Servisi İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Ezgi ULUTAN Proje Değerlendirme Kriterleri sunumu ile çalıştay programı sonlandırılmıştır.Çalıştaya ilimizden destek veren başta çok kıymetli mentör öğretmenlerimiz, Ülkü İlkokulu Sınıf Öğretmeni Fatma TEZCAN, Süleyman Demirel Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Ayşe ÖZÇOBAN, Senirkent Dr. Tahsin Tola MTAL Edebiyat Öğretmeni Cansu TEKİN, Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Güney ÇATAL ve Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Halime AKHAN olmak üzere katılım sağlayan 70 öğretmenimize teşekkürlerimizi sunar, Ispartamız için başarılı sonuçlar getirmesini temenni ederiz.