



Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Uzun, “Göreve geldiğinizden beri bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Mahallemizdeki sorunları direkt size iletme imkanımız oluyor. İlettiğimiz sıkıntılara anında çözüm üretiyorsunuz. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim” dedi.Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun, azalarıyla birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Muhtar Uzun, yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e mahalleli adına teşekkür plaketi takdim etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, göreve gelmesinin ardından kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten Uzun, “44 mahalle muhtarıyla sürekli istişare içerisinde oldunuz. Mahallemizdeki sıkıntıları direkt size iletme imkanımız oldu. İlettiğimiz sorunlara anında çözüm ürettiniz. Bu durumu vatandaşlarımız da görüyor. Her an sahada ve vatandaşlarla iç içesiniz” dedi.Belediye Başkanı Başdeğirmen’in göreve gelir gelmez Gülistan Mahallesi meydanlığında bulunan caminin asansörünü yaptırdığını anlatan Zafer Uzun, “Bu konuda talebimiz olmuştu. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızdan şimdi çok dua alıyoruz. Akabinde 2818 sokakta yağmur suyu hattında sorun vardı, evleri su basıyordu. Size talebimizi ilettik, anında müdahale ettiniz. 2818 sokağımızın altyapısı yenilendi, asfalt atıldı ve kullanıma açıldı. Asfalt sezonunun başlamasıyla 50 yıldır girilmeyen sokaklarımızın asfaltını yenilediniz. Vatandaşlarımız çok memnun, Allah razı olsun. Asfalt hizmetinden sonra cami ve ortak kullanım tuvaletimizi yenilediniz. Tuvalet medeniyettir, bunu vatandaşlarımıza bir kez daha göstermiş olduk. Camimizin avlusuna girdiniz, orada altyapı yenilendi. Kanalizasyon ve içme suyu yenilendi. Şimdi üst yapıda kilit taşı yapılacak. Çalışmalar bittiğinde bir Cuma namazında sizi orada görmek isteriz. Gülistan Mahallesi Muhtarı ve azalarımla mahallem adına sizlerden aldığımız hizmetler için teşekkür etmek adına ziyaret ettik. Bizleri kabul ettiniz, çok teşekkür ederim” diye konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yapılan çalışmalara vatandaşlar adına teşekkür edildiği zaman kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi. Vatandaşların en çok hizmet aldığı alanlarda istenilen düzeltmeleri ve yenilikleri yaptıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “Gülistan Mahallesi bizim en önemli mahallelerimizden bir tanesi ve pazar yerinin olduğu, vatandaşlarımızın yararlandığı büyük bir meydanı var. Alanda geniş avlusu ve bahçesi olan güzel bir camimiz var. Sosyal tesisimiz var” dedi.Isparta’nın en eski mezarlıklarından birisi olan Asri Mezarlığın da Gülistan Mahallesi’nde bulunduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, Asri Mezarlıkta yaptıkları çalışmaları aktardı. Başdeğirmen, “Mezarlıkta 2 tane gasilhane yaptık. 4 cenazelik morg yaptık. Cami tuvaleti çok kullanışsızdı, orayı iptal ettik ve modern tuvalet yaptık. Namaz kılınan açık alandaki yerde güneş ve yağmurdan koruma yoktu. Tabanlarını kilit taş yaparak üstünü kapattık. Cami ve diğer yerlerde yapılması gereken neler varsa bugüne kadar eksiksiz yerine getirdik. Sizler ne talep ettiyseniz bizler onları yerine getirdik. Şuanda devam eden çalışmalar var onlar da zaman içerisinde yapılacak. Orada düşündüğümüz güzel şeyler var. Bunları muhtarımız ve azalarımızla paylaştık. Sosyal tesislerin yenilenmesiyle alakalı bir çalışmamız var” ifadelerini kullandı.Gülistan Mahallesi meydanlığında yer alan caminin tuvaletlerinin yenilendiğini, musalla taşı üzerinin güneş ve yağmurdan korunmak için kapatıldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Caminin bahçesinde yağmur gideri olmadığından yağmurda su birikintileri oluyordu. Onunla alakalı altyapı oluşturduk. Renkli taşlar döşüyoruz. Camilere 15-20 basamak merdivenle çıkılıyor. Neden camilere bu kadar basamaklı çıkılır hale getirilmiş. Belli yaştan sonraki vatandaşlarımız o merdivenlerden maalesef çıkamıyorlar. Aynı durumu Müftülük camisinde yaşadık. Oraya hemen bir tane yaya ve engellilerimizin çıkabileceği yol yaptık ve o camiyi rahatlattık. Aynı durumu sizin caminizde görünce o dönemde cami dernek başkanımız ve muhtarımız bizden bir asansör talep etti. Göreve gelir gelmez hemen camimize asansör yaptık. Şimdi vatandaşlarımız rahatlıkla camimize çıkabiliyorlar. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa sizlerle birlikte yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Başkan Başdeğirmen, muhtarların belediye ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, “Muhtarlarımız vatandaşlarımızın taleplerini bizlere ulaştırdığı sürece bizim de vatandaşlarımızın taleplerini muhtarlık kanalıyla da olsa hemen yerine getirebilme imkanımızı var. Vatandaşlarımız taleplerini muhtarlar aracılığıyla ilettiği zaman biz de anında çözüme ulaştırıyoruz. Burada muhtarlarımızın önemli bir vazifesi var. Ben de muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mahallenizdeki vatandaşlarımızın yaşam şartlarının yükselmesi için taleplerini getiriyorsunuz bizler de ekibimizle talepleri anında yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir plaketle bizlere gelmenizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.