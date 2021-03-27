ISPARTA'DA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI BAŞLADI...



Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orman Haftasına “Geleceğe Nefes İçin, Fidan Dik” Sloganıyla Giriyor

Ülkemizde orman haftası 81 ilimizde Orman Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde fidan dikimi ve dağıtımı yapılarak, halkımız fidan dikmeye davet edildi.Isparta ili İstanbul Caddesi üzerinde, Burdur ve Dinar İşletmelerinde yapılan fidan dağıtım programlarında vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtım etkinliği yapıldı.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy fidan dağıtım kampanyasına bizzat iştirak ederek kampanya çerçevesinde Isparta, Burdur ve Dinarda; lavanta, fıstıkçamı, biberiye, karaçam, mavi selvi, kara selvi, badem, ceviz, mazı, olmak üzere toplam 10.000 adet fidan ücretsiz olarak dağıtılmıştır.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy fidan dağıtımıyla ilgili her kademede görev yaparak emeği geçen personele teşekkür ederek 2021 yılının Devletimiz, Milletimiz ve teşkilat çalışanlarımız için, sağlıklı, huzurlu geçmesini ve ormanların arttırılacağı bir bir yıl olmasını diledi.