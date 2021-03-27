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AŞI ZİRVESİ YAPILDI İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR....

AŞI ZİRVESİ YAPILDI İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR....
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Cumhurbaşkanlığı'nda aşı zirvesi! İşte alınan kararlar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yerli aşı zirvesinde alınan karar göre, klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 9’dan 20’ye çıkarılacak.

 
COVID-19 salgınının ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik yürütülen yerli aşı çalışmalarında katedilen mesafeyi değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, TÜSEB Başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve paydaşlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

ALINAN KARARLAR ŞU ŞEKİLDE;
- İlk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 9’dan 20’ye çıkarılacak.
- İnsan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenecek. Çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından bir sorumlu danışman atanması sağlanacak.
- Faz 3 aşamaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmaları sonuçlandırılacak.
- Geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapılacak.
- Devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsaması sağlanarak, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi sağlanacak.
- Yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantıları en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek.
 
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AŞI ZİRVESİ YAPILDI İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR....
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