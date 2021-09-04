GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta Emniyetinden Örnek Uygulama

Isparta Emniyetinden Örnek Uygulama
ISPARTA
G.Tarihi: 04.09.2021 13:42
44 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Emniyetinden Örnek Uygulama
Trafik uygulamaları hem sürücülerin hem de yayaların can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bunun yanında toplumsal hayatın her alanında olan engelli bireylerin de trafikte olduğu umulmaması gereken konulardan. Bu kapsamda Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri rutin denetimlerinde örnek bir uygulamaya imza attı. Ekipler trafikte sürücü veya yolcu olarak işitme engelli bireylerin olmasına karşın, yaptıkları denetimlerde işitme engelli tercümandan yardım aldılar.
Isparta-Antalya karayolu Isparta girişinde bulunan Sav Kasabası uygulama noktasında trafik kontrolleri gerçekleştiren ekiplere işitme engelliler tercümanı Ebru Kahraman da eşlik ederek trafik ekiplerinin uyarılarını işaret diliyle yolcu ve sürücülere anlattı.
Otobüs kaptanları zaman zaman işitme engelli yolcu taşıdıklarını söyleyerek daha önce böyle bir uygulamayla karşılaşmadıklarını ve çok memnun olduklarını belirttiler.
Yapılan uygulamaya denk gelen işitme engelli sürücü Mehmet Ali Dönge ise uygulama noktasında işaret dili bilen biri tarafından bilgilendirilmekten çok memnun kaldığını söyleyerek ekiplere teşekkür etti.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcısı Sezgin Sezer de toplumun her kesimine ulaşmak ve farkındalık yaratmak adına böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü denetimleri şehir içi ve şehir dışı yollarda 7/24 devam edecek.
 
241209070-857219988514453-8424367580576487476-n241240487-857219965181122-1311128692704631909-n241275848-857219838514468-8827133966836895177-n241282558-857219941847791-869134036678615329-n241287746-857219828514469-7787784975406534217-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Emniyetinden Örnek Uygulama
ISPARTA KAYA BALIK SEZONU AÇTI ''VİRA BİSMİLLAH''
2021 yılı 20 bin öğretmen ataması yapıldı
EMEKLİLİĞİNİZ İÇİN SUÇ İŞLEMEYİN! EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL EDİLİR...
ÇALIŞANLAR DİKKAT! ZORUNLU ''PCR TESTİ'' KARARI...
Burdur'dan gelen hazine avcıları Isparta'da yakalandı
Isparta'da öğrenci yurtları yeni döneme hazır!
Yüzlerce öğrenci ve veliler bu haberi bekliyordu
EZBER BOZAN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI
ISPARTA TÜRKER ET KASAP ŞUBELERİ LEZZETİ GARANTİ EDİYOR!
ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK'TEN FLAŞ KAMPANYA!
NANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİ
HABER: ISPARTA'DA VANTANDAŞA, ÖĞRENCİYE, ÖĞRETMENE, VELİLERE ÖNEMLİ DUYURU
MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-2022
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Aranan 112 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'nın dijital dünyaya açılan kapısı TELALEM
Isparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildi
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!
Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!
ISPARTA HABER: 7 BİN'E YAKIN ÖĞRENCİ SDÜ'YÜ TERCİH ETTİ
Isparta'da şehrin keyfi Funcity ile yükseliyor!
Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi, kasalar doldu taştı! İşte fiyatlar...
BAKANLIK'TAN YENİ ''PCR'' KARARI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-aktar-sifali-bitkiler-kahve-baharat isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

NANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİNANE LİMON AKTAR GURBETÇİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ HALİNE GELDİ02 Eylül 2021
ISPARTA TÜRKER ET KASAP ŞUBELERİ LEZZETİ GARANTİ EDİYOR!ISPARTA TÜRKER ET KASAP ŞUBELERİ LEZZETİ GARANTİ EDİYOR!02 Eylül 2021
Isparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildiIsparta'da aşı olmayanlar dikkat! Kısıtlama getirildi02 Eylül 2021
Günün dikkat çeken haber başlıklarıGünün dikkat çeken haber başlıkları31 Ağustos 2021
MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-2022MEB AÇIKLADI İŞTE TATİL VE KARNE TARİHLERİ 2021-202202 Eylül 2021
​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI​ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI29 Ağustos 2021
Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!Yoğun bakımlarda alarm: Delta varyantından 2 kat daha ölümcül!01 Eylül 2021
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru!30 Ağustos 2021
EZBER BOZAN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASIEZBER BOZAN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI02 Eylül 2021
Burdur'dan gelen hazine avcıları Isparta'da yakalandıBurdur'dan gelen hazine avcıları Isparta'da yakalandı03 Eylül 2021
Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Maaşınız değişebilir...!01 Eylül 2021
ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK'TEN FLAŞ KAMPANYA!ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK'TEN FLAŞ KAMPANYA!02 Eylül 2021
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı 202130 Ağustos 2021
Zafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz UnutulmadıZafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz Unutulmadı30 Ağustos 2021
ISPARTA ESKİ VALİSİ YUSUF ZİYA GÖKSU EĞİRDİR’E GELDİISPARTA ESKİ VALİSİ YUSUF ZİYA GÖKSU EĞİRDİR’E GELDİ01 Eylül 2021
Aranan 112 şahıs Isparta'da yakalandıAranan 112 şahıs Isparta'da yakalandı02 Eylül 2021
Isparta'nın dijital dünyaya açılan kapısı TELALEMIsparta'nın dijital dünyaya açılan kapısı TELALEM02 Eylül 2021
HABER: DEPREM ISPARTA'DAN DA HİSSEDİLDİHABER: DEPREM ISPARTA'DAN DA HİSSEDİLDİ31 Ağustos 2021
Isparta'da Köy Yollarımızdaki Çalışmalar Aralıksız Devam EdiyorIsparta'da Köy Yollarımızdaki Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor28 Ağustos 2021
Isparta Haber: 30 Ağustos Fener Alayında Renkli Görüntüler Ortaya ÇıktıIsparta Haber: 30 Ağustos Fener Alayında Renkli Görüntüler Ortaya Çıktı31 Ağustos 2021