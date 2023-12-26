Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Silah Kaçakçılarına Darbe!

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik başarılı bir operasyona imza attı. 24.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında silah kaçakçılarına yönelik yapılan bu operasyonla, şüpheli şahısların Derbi Maçı saatini seçerek gözden kaçma çabalarına engel olundu.

Emniyet güçlerinin aralıksız devam eden çalışmaları sonucunda şüpheliler, çekiciye yükledikleri araçlarıyla sistemlere görünmek istemeden yakalandı. Yapılan operasyonel çalışma sonucunda şu suç unsurları ele geçirildi:

7 adet ruhsatsız tabanca

7 adet şarjör

21 adet tabanca fişeği

Bu suç unsurlarıyla ilişkilendirilen H.A.G, O.A. ve M.T. adlı üç şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç ve suçlulardan korumak amacıyla alanda etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ile 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdikleri ilgiye teşekkür eden emniyet yetkilileri, vatandaşların ilettikleri talep ve bilgilerin önemli olduğunu vurgulayarak titizlikle takip edileceğini belirtti.