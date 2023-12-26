Gümüş İthalatında Rekorlar Kırılırken Altın Kotaya Takıldı

Türkiye'de altın ithalatına getirilen kota önlemlerine rağmen, sektör uzmanları gümüş ithalatında rekor seviyelere ulaşıldığını ve bu durumun altındaki kota uygulamasının etrafından dönülerek haksız kazanç elde edilmiş olabileceği uyarısında bulunuyor. Altın ithalatında cari açığın büyük bir etken olduğunu belirten yeni ekonomi yönetimi, altın ithalatına kota uygulayarak bu dengesizliği önlemeye çalıştı. Ancak, altın ithalat kotasıyla birlikte dikkat çeken bir diğer gelişme, gümüş ithalatında tarihi rekorların kırılması oldu.

Gümüş ithalatının artış göstermesi ve bu alanda rekorlar kırılması, altın ithalatındaki kota önleminin altını delerek bypass edilip edilmediği sorularını gündeme getirdi. Altın ithalatında kota sonrası artan gümüş ithalatının, altın ithalatına getirilen sınırlamaların etrafından dolaşarak yapıldığı iddiaları sektörde tartışma yaratmış durumda.

Altın ithalatının cari dengenin düzeltilmesine yönelik bir önlem olarak ele alındığı vurgulanırken, altın ithalatında getirilen kota ile birlikte gümüş ithalatının bu dengeyi bozduğu ve haksız kazançlara neden olabileceği endişeleri dile getiriliyor. Bu çerçevede, gümüş ithalatının altın ithalat kotasını delme amaçlı bir strateji olarak kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerektiği ifade ediliyor.

Altın ithalatına getirilen kota sonrasında mücevher ihracatçılarına tanınan bazı kolaylıkların, gümüş ithalatında rekor seviyelere ulaşılmasında etkili olduğu belirtiliyor. Sektördeki uzmanlar, ithal edilen gümüşün takı veya ev eşyası olarak gösterilerek altın ithalatına karşı finansal avantaj sağlandığını iddia ediyor. Bu durumun, altın ithalatında kota uygulamasının etkisizleştirilmesine ve haksız kazanç elde edilmesine neden olabileceği üzerinde duruluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ithalatının cari açığı olumsuz etkilediğini ve sürdürülebilir bir ekonomik denge için bu konuda önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Şimşek, altın ithalatındaki normalleşmenin cari açığın daha sürdürülebilir bir seviyeye çekilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak gümüş ithalatındaki artış, bu önlemlerin hedefe ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüpheleri beraberinde getiriyor.