Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Hırsızlık Olaylarına İlişkin Açıklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 01-06 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan operasyonlarda aşağıdaki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır:

İlgili olayların şüphelileri, 6 Kasım 2023 tarihinde tespit edilmiş ve bu doğrultuda altı şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır.Zincir markete bağlı 3 farklı şubede meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak, şüphelilerden N.Ç. isimli şahıs, 07 Kasım 2023 tarihinde adli mercilere sevk edilmiş ve yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Ayrıca, 60.000 TL değerinde çalıntı bir motosiklet de bulunmuş ve sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çektirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.HIRSIZLI