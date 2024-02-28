ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

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Kuyumcudan Altın Yüzük Çalan Şahıs Aynı Gün Yakalandı

22 Şubat 2024 tarihinde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanından, 14.000 TL değerinde altın yüzük çalınmıştır. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan kamera incelemeleri sonucu, şüpheli şahsın B. K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şüpheli B.K. 22 Şubat 2024 tarihinde yakalanarak GÖZALTINA alınmıştır.

Şüpheli şahıs, çaldığı yüzüğü başka bir kuyumcuya sattığını beyan etmiş, satın alan kuyumcu tespit edilerek hakkında işlem yapılmıştır. Şüpheli şahıs 23.02.2024 tarihinde sevk edildiği mahkemece TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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