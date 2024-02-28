ISPARTA ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BASIN AÇIKLAMASI

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından gerçekleştirilen son 452 Şok Uygulamasında, mahalle aralarında toplamda 5500 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan bu kontrollerin sonucunda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 7 şahıs hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılmıştır.Ayrıca, operasyonlar neticesinde toplamda 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 5 adet kesici alet ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla düzenlenmiştir.Ekiplerimiz, ilimizin genel güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak için titizlikle çalışmalarına devam edecektir. Halkımızın desteği ve işbirliği ile suçla etkili bir mücadele sürdürülecektir.