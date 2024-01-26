Isparta Ekonomisi Odalar ve Borsalar Toplantısında Değerlendirildi

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Odalar ve Borsalar Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, kentin ekonomik ve ticari sorunları detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıya Isparta Ticaret Borsası ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası katılım gösterdi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Meclis Başkanı Akif Aslan, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu ve yönetim kurulu üyeleri, toplantıda bir araya geldi. Bu platformda, kentin ekonomik sorunları ve ihtiyaçları masaya yatırılarak ortak çözümler üretilmesi için fikir birliğine varıldı.

Bölgesel sorunlar ve ortak projelerde işbirliği vurgusu yapılan toplantıda, odalar arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak adına ortak adımlar atılması üzerinde duruldu. Toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Bu tür müşterek toplantılar, yerel ekonomik paydaşların bir araya gelerek kentin ekonomisini güçlendirmek, ortak sorunlara çözüm bulmak ve işbirliği imkanlarını değerlendirmek adına önemli bir platform sağlar.