Beyşehir Gölü’nde Gerçekleştirilen Limnolojik Çalışmalar Devam Ediyor

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen ve Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Beyşehir Gölü’nün Trofik Durumunun Limnolojik Olarak Belirlenmesi" projesi kapsamında kış dönemi arazi çalışmaları başarıyla tamamlandı. Proje, Beyşehir Gölü'ndeki ekosistem ve su kalitesinin anlaşılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma olarak sürdürülmektedir.Bu önemli projede, Beyşehir Gölü'nde bulunan balık faunası, su kalitesi, makrobentoz, fitoplankton, zooplankton tür ve dağılım düzeyleri, pestisit ve ağır metal düzeyleri, makrofit tür ve dağılım yoğunlukları gibi bir dizi faktör bütüncül bir ekosistem perspektifiyle incelenmektedir. Bu çalışmalar, göl ekosisteminin mevcut durumu hakkında kapsamlı ve detaylı bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.Proje kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışmaları, Beyşehir Gölü'nün trofik durumu üzerindeki etkileri anlamak, göl ekosistemini korumak ve sürdürülebilir bir yönetim stratejisi oluşturmak adına önemli bir adımdır. Beyşehir Gölü'nün doğal zenginliklerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapılan bu çalışmalar, bilimsel verilere dayalı olarak gerçekleştirilmekte ve uzun vadeli çözümler üretmeyi hedeflemektedir.Projenin tamamlanmasıyla birlikte elde edilecek veriler, Beyşehir Gölü'nün ekosistem sağlığına yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesine, su kaynaklarının korunmasına ve yönetimine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu proje, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve doğal yaşamın korunması adına atılan önemli adımlardan birini temsil etmektedir.