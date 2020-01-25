ISPARTA'DA DEPREM YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

IGİAD'DAN DEPREM YARDIMI DUYURUSU

ISPARTA BELEDİYESİ DEPREM YARDIM DUYURUSU

DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Isparta

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Isparta iş adamları, Belediyeler, STK'lar, Kurum ve Kuruluşlar, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yardım seferberliği başlattı. Isparta depremdeki vatandaşlarımız için birlik beraberlik ve yardımlaşma içerisinde...Geçmiş olsun Elazığ,Geçmiş olsun Türkiyem! İsparta Genç İş Adamları Derneği olarak bugün bölgeye yardım kolileri gönderiyoruz, Pazartesi günü çok daha kapsamlı bir yardım göndereceğiz, destek olmak isteyenler sekretaryamızla irtibat kurabilirler.Isparta Genç İş Adamları Derneği IGİADSadece kullanılmamış yeni kıyafet ve battaniye getirmenizi bekliyoruz.Elazığ’da Meydana gelen depremden dolayı bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetine çare olmak adına kışlık kıyafet ve battaniye desteği sağlayacağız. Duyarlı hemşehrilerimizin kışlık kıyafet ve battaniye yardımlarını Isparta Belediyesi’ne ulaştırmalarını bekliyoruz.Deprem sonrası iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayat kurtarır.