Isparta iş adamları, Belediyeler, STK'lar, Kurum ve Kuruluşlar, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yardım seferberliği başlattı. Isparta depremdeki vatandaşlarımız için birlik beraberlik ve yardımlaşma içerisinde...
IGİAD'DAN DEPREM YARDIMI DUYURUSU
Geçmiş olsun Elazığ,Geçmiş olsun Türkiyem! İsparta Genç İş Adamları Derneği olarak bugün bölgeye yardım kolileri gönderiyoruz, Pazartesi günü çok daha kapsamlı bir yardım göndereceğiz, destek olmak isteyenler sekretaryamızla irtibat kurabilirler.
05494073232
Isparta Genç İş Adamları Derneği IGİAD
ISPARTA BELEDİYESİ DEPREM YARDIM DUYURUSU
Sadece kullanılmamış yeni kıyafet ve battaniye getirmenizi bekliyoruz.
Elazığ’da Meydana gelen depremden dolayı bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetine çare olmak adına kışlık kıyafet ve battaniye desteği sağlayacağız. Duyarlı hemşehrilerimizin kışlık kıyafet ve battaniye yardımlarını Isparta Belediyesi’ne ulaştırmalarını bekliyoruz.
DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Isparta
ÖNEMLİ
Deprem sonrası iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayat kurtarır.
- Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.
- Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!
- Telefon görüşmelerinizi kısa tutun