ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN AFAD DUYURUSU

Başka kişiler ve kurumlar yardım toplamaya yetkili değildir.

Tüm halkımıza duyurulur.

Başdeğirmen'den Isparta Halkına Teşekkür

Elazığ için gelecek olan ayni yardım talepleri için, Isparta Belediyemiz ve Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda (kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla, sadece ısıtıcı, giyecek, battaniye ve gıda kabul edilmektedir) Kabul edilen tüm malzemelerin Elazığ ve Malatya daki lojistik depolarına sevkini aracılığımızla Afat il müdürlüğü yapacaktır. Belirtilen yardımları yapmak isteyenlerin Cuma gününe kadar belediyemize başvurmaları rica olunur.''Elazığ için desteklerini esirgemeyen çok kıymetli Ispartalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum.''