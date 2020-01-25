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Isparta'da Belediye'den AFAD Duyurusu

Isparta'da Belediye'den AFAD Duyurusu
ISPARTA
G.Tarihi: 25.01.2020 18:24
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN AFAD DUYURUSU

BASIN BÜLTENİ

Elazığ için gelecek olan ayni yardım talepleri için, Isparta Belediyemiz ve Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda (kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla, sadece ısıtıcı, giyecek, battaniye ve gıda kabul edilmektedir) Kabul edilen tüm malzemelerin Elazığ ve Malatya daki lojistik depolarına sevkini aracılığımızla Afat il müdürlüğü yapacaktır. Belirtilen yardımları yapmak isteyenlerin Cuma gününe kadar belediyemize başvurmaları rica olunur. Başka kişiler ve kurumlar yardım toplamaya yetkili değildir. Tüm halkımıza duyurulur.


Başdeğirmen'den Isparta Halkına Teşekkür
''Elazığ için desteklerini esirgemeyen çok kıymetli Ispartalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum.''
 

Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'AFAD BASIN BÜLTENİ ilinde meydana gelen depremden sonra vatandaşlarımızın yapmak istedikleri ayni yardım talepleri için Isparta il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde oluşturulan yardım masasında (kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla, sadece giyecek ve gıda) kabul edilmektedir. Kabul edilen ayni yardımların Elazığ ve Malatya'daki lojistik depolarına sevki il Müdürlüğümüzce sağlanacaktır. Vatandaşlarımıza ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'Elazığ için gelecek olan ayni yardım talepleri için, Isparta Belediyemiz ve Isparta il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda (kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla, sadece giyecek, battaniye ve gıda kabul Kabul edilen tüm malzemelerin Elazığ ve Malatya daki lojistik depolarına sevkini aracılığımızla Afat il müdürlüğü yapacaktır. Belirtilen yardımları yapmak isteyenlerin Cuma gününe kadar belediyemize başvurmaları rica olunur. Başka kişiler ve kurumlar yardım toplamaya yetkili değildir. Tüm halkımıza duyurulur. TESLİM NOKTASI ISPARTA BELEDİYES ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 444 55 32 www.isparta.bel.tr'


 
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