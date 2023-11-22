ISPARTA DEFTERDARLIĞI DUYURUSU

Değerli Isparta Halkına Duyuru:

Bilindiği üzere, 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerini etkileyen depremin ardından bölgenin yeniden kalkınması ve ekonomik kayıpların bir miktar telafisi amacıyla 15.07.2023 tarihinde 7456 sayılı Kanun yayınlanmıştır.

7456 sayılı Kanunun 1. maddesi çerçevesinde, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na tabi araçlardan 2023 yılında ödenen motorlu taşıtlar vergisi kadar bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmiştir. Bu ek verginin ödemeleri, 2 taksit halinde yapılabilmesine imkan tanınmıştır.

Bu kapsamda, ek motorlu taşıtlar vergisinin 1. taksitleri Ağustos 2023 tarihinde ödenmiş olup, 2. taksitleri ise 30 Kasım 2023 Perşembe tarihine kadar ödenebilecektir.

Unutulmamalıdır ki; ek motorlu taşıtlar vergisi süresi içinde ödenmezse, araçların muayenesi, hurdaya ayırma, trafikten çekme, devir gibi işlemleri yapılmayacak ve ayrıca aylık %3,5 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

Ek motorlu taşıtlar vergisi mükellefi araç sahipleri, ödemelerini banka, finans kurumları, PTT, interaktif vergi daireleri aracılığıyla veya herhangi bir vergi dairesine şahsen başvurarak nakit veya kredi kartı ile de gerçekleştirebileceklerdir.

Bu önemli konuda tüm vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla bu duyuruyu yapma ihtiyacı hissetmiş bulunuyoruz.

Saygılarımızla,

Osman KOÇAŞ

Isparta Defterdarı