Isparta Dahil 63 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 302 Şüpheli Yakalandı

63 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 302 Şüpheli Yakalandı

"KAFES-22" Operasyonuyla Mali Suç Örgütlerine Darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 63 ilde düzenlenen "KAFES-22" operasyonlarında, mali suç örgütleri üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 302 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda öne çıkan bulgular şunlar:

Tefecilik

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık

Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık

İhaleye fesat karıştırma

Resmi ve özel belgede sahtecilik

Vergi usul kanununa muhalefet

Görevi kötüye kullanma suçları işlenmiş.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 18 adet ruhsatsız silah, 64 adet sahte ustalık/kalfalık belgesi, 23 adet sahte çürük ve engelli raporu, 479 adet başka şahıslar adına düzenlenmiş SIM kart, çok sayıda çek, senet ve belgeler, 396 adet basılmış ve basıma hazır sahte plaka bulunuyor. Ayrıca, sahte plaka basımı yapılan atölye deşifre edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederken, "Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı Kafes-22 operasyonları düzenlendi.





