ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ

Isparta İli Merkez İlçe Aliköy köyü Aşağıalan mevkiinde: 10 Kasım 2020 tarihinde hayvanları arazide otlatma sebebiyle çıkan tartışma esnasında A.D. isimli şahsı bıçakla kasten yaralayan ve kaçarak yaylada çadırda saklanan U.K. isimli şahıs. Merkez İlçe J.k.lığı asayiş timleri tarafından yapılan çalışma sonucunda; olayda kullanılan suç aletiyle birlikle yakalanarak gözaltına alınmıştır, şüpheli 11 Kasım 2020 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.Halkın entnivet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.