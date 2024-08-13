Isparta’da Kumar ve Fuhuş Operasyonlarında Para Cezaları Uygulandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 10 Ağustos 2024 tarihinde Piri Mehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığını tespit etti. Kumar oynayan 4 kişiye toplamda 25.700 TL para cezası kesildi, ayrıca bir kişiye kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldı ve 31.200 TL’ye el konularak kamuya geçirildi.

Fuhuş Operasyonlarında 7 Kişiye Para Cezası

Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 3 adreste fuhuş yapıldığı belirlendi. Bu suçtan dolayı 7 kişiye toplam 91.840 TL para cezası uygulandı.

İşyeri Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Isparta genelinde 227 işyeri denetlendi ve 3 işyerine mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle işlem yapıldı. Denetimlerin 7 gün 24 saat aralıksız devam edeceği ve karşılaşılan olumsuzluklara karşı gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur



