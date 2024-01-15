Başkan Başdeğirmen: Milletimiz Teröre ve İşbirlikçilerine Asla Fırsat Vermeyecek

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucunda 9 askerimizin şehit olması ve 4 askerimizin yaralanması üzerine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Başdeğirmen, mesajında, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimizde yaralandı. Bu acı haberle yüreğimiz dağlandı. Terörü bir kez daha lanetliyoruz. Milletimiz, birlik ve beraberliğimize zarar vermek isteyen hainlere karşı daha da kenetlenecek ve hain terör örgütleri ile işbirlikçilerine asla fırsat vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Başdeğirmen, şehit düşen kahramanlar için başsağlığı, yaralı askerler için acil şifalar dileyerek, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Şehitlerimizin aziz hatıraları kalbimizde daima yaşayacak. Dualarımız, kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte. Milletimizin başı sağ olsun” şeklinde duygusal bir vurguyla mesajını tamamladı.