Isparta Belediyesi Güneş Enerjisi Santrallerinde Kapasiteyi Artırıyor

Isparta Belediyesi, Senirce ovalarının tepelerine kurduğu Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile enerji üretimine hız kesmeden devam ediyor. Daha önce devreye alınan 6,8 MW'lık GES'in ardından, şu anda 7,2 MW'lık GES kurulumu son aşamaya gelmiş durumda. Bu yeni yatırım ile Senirce ovalarındaki GES kapasitesi 14 Megawatt'a ulaşacak.Ayrıca, ISBAŞ Bimsblok Fabrikasının çatısına kurulan ve daha önce devreye alınan 1 MW'lık GES ile birlikte, Isparta Belediyesi'nin toplam kurulu gücü 15 Megawatt'a çıkacak. Senirce ovalarının atıl durumdaki arazileri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen liderliğinde güneş enerjisi tarlalarına dönüştürülerek sürdürülebilir enerji üretimi sağlanıyor.Bu GES yatırımları, Isparta Belediyesi'nin enerji alanında sürdürülebilirlik ve çevre dostu projelere verdiği önemi gösteriyor. Başkan Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle birlikte gerçekleştirilen birçok yatırımın arasında, güneş enerjisi santralleri, şehrin enerji ihtiyacının temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanması adına önemli bir adımı temsil ediyor.