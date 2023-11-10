GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 85.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 85. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır.

Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin en önemli değerlerinden biridir.

Atatürk, ‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyerek yolumuzu ve yönümüzü çizmiştir.

Bizler biliyoruz ki 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür.

Atatürk’ü anmak demek onun güçlüklerle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için her zaman bilinçli olmak, içerde ve dışarıda ülkemizin bağımsızlığını tehdit eden unsurlara fırsat vermemektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğe de ışık tutan 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.' sözünden hareketle bizler de O’nun gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi Türkiye Yüzyılında hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Bağımsızlık savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daima Türk Milleti'nin gönlünde yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve İstiklal Savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bu düşüncelerle, vefatının 85. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.