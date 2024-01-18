Isparta Belediyesi, Bozanönü Yolunda Genişletme ve Düzenleme Çalışmalarını Tamamladı

Isparta Belediyesi, trafiğin daha düzenli akışını sağlamak amacıyla Bozanönü köyü yolu üzerindeki hurdacılık işletmesinin önünden Gül Küçük Sanayi Sitesi'ne kadar olan bölgede genişletme ve düzenleme çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda, asfalt çalışmalarına başlanarak yol trafiğe açıldı.Gül Küçük Sanayi Sitesi'nin 3. kapısının karşısında bulunan yolda yapılan genişletme ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra, Bozanönü köyü yolu üzerindeki hurdacılık işletmesinin önündeki alandaki yol da genişletildi. Bu bölgede yapılan duvar düzenlemesiyle yol genişletilirken, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltlama çalışmalarına hız verildi.Ayrıca, Gül Küçük Sanayi Sitesi önündeki yol da bölünmüş yol olarak düzenleniyor. Freze makinesiyle yorgun asfaltın kaldırılması işleminden sonra yolun ortasına bordür taşı döşenerek, gidiş-geliş olarak yeniden düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bordür taşı döşeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yol, asfaltlanacak.Isparta Belediyesi'nin bu çalışmalarıyla bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.