

Başkan Adayı Ahmet Tural'dan Davraz Kapalı Pazar Yeri Açıklaması: "Ayinesi İştir Kişinin Lafına Bakılmaz"

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, bugün açılışı yapılan Davraz Kapalı Pazar yeri ile ilgili mevcut belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi. Başkan Adayı Tural, açıklamasında, mevcut yönetimin kar felaketinde çöken pazar yerini, söz verdik yaptık sloganıyla yeni bir projeymiş gibi sunduğunu belirterek, kamuoyunu alay konusu yaptığını ifade etti.

Aday Tural, yaptığı açıklamada, Davraz Mahallesi Kapalı Pazar yerinin, 2002 tarihindeki kar yağışında çöktüğünü ve bu olayın büyük bir facianın eşiğinden dönülmesiyle sonuçlandığını hatırlattı. Açıklamasında, mevcut belediye başkanının, Davraz Pazar yerini tamir edip, söz verdik yaptık diyerek sanki yeni bir yatırım gibi lanse ettiğini söyleyen Tural, bu durumu Isparta halkıyla alay etmek olarak değerlendirdi.

Başkan Adayı Tural, aynı zamanda belediye başkanlığı döneminde Davraz Mahallesi'ne yapılacak bir alışveriş merkezi ve otopark sözü veren mevcut başkan adayını eleştirdi. Tural, bu sözlerin yerine getirilmeyip, Davraz halkının verilen vaatlerin gerçekleşmediği bir dönemi yaşadığını belirtti. Aday Tural, halka verilen sözlerin tutulmadığını ve mevcut yönetimin sadece koltuklarını koruma derdinde olduğunu ifade etti.

Tural, seçimlerde Isparta halkının gerçek hizmeti ve dürüst bir yönetimi seçmesi gerektiğini belirterek, "Derdi koltuk olanlar bizi anlayamaz, derdi makam olanlar asla anlayamaz. Derdi ISPARTA olanlar ancak anlayabilir. Bu arenaya çıktığımız ilk günde bir sloganımız vardı: 'Bir Hayalimiz Var.' Evet, Sevgili Hemşehrilerim, bir hayalimiz var. Derdimiz Memleketimiz Ispartamız… Koltuk derdinde, yalanlarla savrulan bir yönetim olmayacak. Biz kazanmayacağız. Hep birlikte Ispartamıza kazandıracağız" dedi.

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