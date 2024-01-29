"Şükrü Başdeğirmen, Havutlu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nde Yaptığı Hizmetleri Anlattı"

"Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı, Havutlu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ni Ziyaret Etti"



Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun ile birlikte Havutlu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Başdeğirmen, 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri ve projeleri anlatarak, gelecekte Isparta'nın daha da güzelleşmesi adına fikir alışverişinde bulundu.

Havutlu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Gürfidan, derneklerine yapılan ziyaretten dolayı Başkan Başdeğirmen ve milletvekillerine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Ziyarette konuşan Başkan Başdeğirmen, 5 yıl içerisinde Isparta'ya kazandırdığı yatırımları ve projeleri detaylı bir şekilde açıkladı. Mahallelerde yapılan hizmetlerden örnekler veren Başdeğirmen, özellikle sosyal belediyecilik ve güçlü belediyecilik anlayışıyla ön plana çıktıklarını belirtti. Ayrıca, cami yenileme, mahalle düzenlemeleri, engelli vatandaşlara yönelik hizmetler ve köylerdeki ihtiyaçlara yönelik çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Başkan Başdeğirmen, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek isteyerek, Isparta'nın 44 mahallesini eşit şekilde önemsediklerini ve tüm köyleri birer mahalle gibi gördüklerini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tekrar aday gösterdiğini belirterek, yeni dönemde de hizmete devam etme isteğini dile getirdi.

AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun ise Isparta'ya kazandırılan projeler hakkında bilgi vererek, gelecekteki çalışmalar için destek sözü verdiler. Gökgöz, özellikle Eğirdir Gölü ve sulama sistemleriyle ilgili yapılan çalışmalara vurgu yaparken, Zabun, Başkan Başdeğirmen'in güçlü ve cesur duruşunu övdü.

Ziyarette, Havutlu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri de Başkan Başdeğirmen'in yaptığı hizmetlere teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler. Fotoğraf çekimi ile sona eren ziyaret, gelecekteki projelerin ve hizmetlerin planlanması için önemli bir platform oluşturdu.













