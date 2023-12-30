Başkan Başdeğirmen: Isparta’mızın Gizli Değerlerini Hep Beraber Ortaya Çıkarmalıyız

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili Mustafa Erol ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. ITSO Başkanı Çelik ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili Erol, 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı'na sağladığı desteklerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.

ITSO Başkanı Metin Çelik, fuarın Isparta'da ilk kez düzenlendiğini belirterek, fuara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çelik, fuarın başarısını değerlendirmek amacıyla 11-12 Ocak 2024 tarihlerinde bir çalıştay düzenleyeceklerini ve bu süreçte fuarın güçlü ve zayıf yönlerini ele alacaklarını söyledi. Ayrıca, Başkan Başdeğirmen’e fuara sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili Mustafa Erol ise, 20 bin profesyonel şef ve 40 dernekleriyle Türkiye genelinde ekonomiye katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Isparta'nın önemli bir değer olduğunu vurgulayan Erol, federasyon olarak Turizm ve Gastronomi Fuarı'na katkıda bulunduklarını ve gelecekte de iş birliğine devam etme sözü verdiklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, düzenlenen Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın başarılı geçtiğini belirterek, Isparta'nın gizli kalmış değerlerini ortaya çıkarmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu. Başdeğirmen, fuarın geleneksel hale gelmesi ve Isparta'nın gastronomi alanında daha fazla tanıtılması amacıyla elbirliğiyle çalışma çağrısında bulunarak, ziyaretten dolayı teşekkür etti.