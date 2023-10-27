Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkusuna Davet!

Türk Eğitim-Sen Isparta Şube Başkanı Yahya Hakan Çelik, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlama Programı kapsamında önemli etkinliklere dikkat çekiyor ve tüm Isparta halkını bu coşkuya katılmaya davet ediyor.

Program, 27 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek ve şu şekilde planlanmıştır:

Saat 16:30 - Şehitlik Ziyareti: Bu etkinlikte Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunarak şehitlerimize minnet ve şükran duyguları ifade edilecektir.

Bu etkinlikte Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunarak şehitlerimize minnet ve şükran duyguları ifade edilecektir. Saat 17:45 - 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunumu: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve minnet ifadesi olarak gerçekleştirilecek olan çelenk sunumu, Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunun bir parçası olacaktır.

Türk Eğitim-Sen Isparta Şube Başkanı Yahya Hakan Çelik, bu anlamlı etkinliklere katılımın büyük önem taşıdığını vurgulayarak tüm üyeleri ve Isparta halkını davet ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı, birlik ve beraberlik içinde kutlanacak ve bu coşkuya herkesin katkı sağlaması beklenmektedir.