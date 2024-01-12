Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den Anlamlı Regaip Kandili Etkinliği

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçeci ve Doğancı Mahallelerinde düzenlenen geleneksel üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili öncesi çocukları sevindiren bir programa katıldı. Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, mahalle camiinde gerçekleşen ikindi namazının ardından düzenlenen hediye dağıtımına katılarak, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Namaz sonrasında, sokakta büyükler ve küçüklerin bir araya geldiği buluşmada, Başkan Başdeğirmen ve eşi, gofret, oyuncak ve çeşitli hediyelerle çocukların yüzlerini güldürdü. Ailelerle birlikte Regaip Kandillerini kutlayan Başdeğirmen ailesine, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi ile Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı da eşlik etti.

Başkan Başdeğirmen ve eşi, Hızırbey Camii önündeki programın ardından Doğancı Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen helva ve pide dağıtımına katılarak vatandaşlara hayırlı kandiller dileklerini iletti.