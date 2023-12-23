Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Görme Engelliler Derneği İle Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şube Başkanı Mehmet Ali Özbey ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette engellilere yönelik belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve gelecek planları konuşulurken, derneğin spor kulübünün elde ettiği başarılar da gündeme geldi.Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şube Başkanı Mehmet Ali Özbey, bugüne kadar belediyenin ve Başkan Başdeğirmen'in engellilere yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Özbey, 1996 yılında kurulan derneklerinin çalışmalarını Başkan Başdeğirmen'e aktararak, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü'nün 2022 yılında kurulduğunu ve 2023 yılında çeşitli branşlarda önemli başarılar elde ettiğini belirtti.Ziyaret sırasında Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi yönetim kurulu üyeleri de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen döneminde şehrin sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalara imza atıldığını vurgulayarak Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Başkan Başdeğirmen'in şehrin gelişimi konusundaki öncülüğünü ve desteklerini takdir ettiklerini belirttiler.Ziyaretin devamında konuşan Başkan Başdeğirmen, engellilere yönelik her türlü çalışmanın yapıldığını ve bu çabalara devam edileceğini ifade etti. Başdeğirmen, özellikle Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi projesi üzerinde durarak, 2024 yılı içinde hizmete sunulmasının planlandığını açıkladı.Başkan Başdeğirmen, toplumun engellilere karşı duyarlı olması gerektiğini belirterek, özellikle engelli park yerlerinin ve yollarının kullanımının daha dikkatli ve saygılı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Ziyaretin sonunda Mehmet Ali Özbey, Başkan Başdeğirmen'e bugüne kadar engellilere yönelik verilen hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.