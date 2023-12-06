Isparta-Antalya Yolu Üzerinde Otomobil Yangını

Isparta-Antalya yolu üzerinde meydana gelen bir olayda, bir otomobil bilinmeyen bir sebep nedeniyle alev aldı ve kısa sürede tamamen yanarak kül oldu. Olay, akşam saat 19.35 sıralarında Antalya Kuzey Çevre Yolu üzerinden Kurşunlu yönüne seyir halinde olan bir otomobilde meydana geldi.Yangın anları, olaya tanık olan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin alevler içinde kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Yangının sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden kaynaklanmış olup, olaya müdahale eden ekipler tarafından detaylı inceleme başlatılmıştır.Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz bilgi verilmemiştir. İtfaiye ve güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı belirtilmiştir.