Isparta-Antalya Karayolunda Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta-Antalya karayolunda, Sav kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, 07 ASZ 839 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Otomobil, takla atarak yoldan çıktı.Kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kazada yer alan kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ile ilgili detaylı inceleme başlatılırken, olayla ilgili bilgiler henüz sınırlıdır. Trafik akışı üzerindeki olası etkiler ve diğer ayrıntılar ilgili makamların soruşturması sonucunda ortaya çıkacaktır.