Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Denetim Bülteni

5 Aralık 2023 tarihinde Eğirdir Gölü'nde gerçekleştirilen denetimlerde, su ürünleri kontrol ve denetim ekibi ile Eğirdir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı iş birliğiyle yapılan incelemede, kaçak avcılıkta kullanıldığı tahmin edilen, göz açıklığı yasal sınırların altında ve sahipsiz olan 7 takım, 1.400 metre ağa el konuldu. Bu müdahale, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilmiştir.Öte yandan, 2 Aralık 2023 tarihinde Eğirdir Gölü'nde Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından ortak bir denetim gerçekleştirilmiştir. Bu kontrol sırasında, 01 Kasım tarihinden itibaren iç sularda kerevit av yasağının başlamasına rağmen kaçak avcılıkta kullanılan kerevit sepetleri tespit edilmiştir. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri gereğince kerevit senetlerine el konulmuş, canlı olan kerevitler göle iade edilmiştir.Bu denetimler, su ürünlerinin sürdürülebilir avlanmasını ve yasalara uygun şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için yapılan bu denetimlerle ilgili olarak vatandaşlara gerekli duyarlılığı göstermeleri çağrısı yapılmıştır.