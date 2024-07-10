Isparta 32 Spor, Mert Altınöz ile Anlaştı

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Elazığspor’un şampiyon kadrosunda yer alan orta saha futbolcusu Mert Altınöz ile anlaştı. Hatayspor’un altyapısında yetişmiş olan 2002 doğumlu oyuncu, Filipinler Süper Ligi takımlarından Dynamic Herb Cebu FC’de forma giydi ve geçen yıl Elazığspor ile şampiyonluk yaşadı. Isparta 32 Spor, Mert Altınöz ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayarak genç ve yetenekli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.