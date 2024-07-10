İstanbul’da Ispartalılar Buluşması: Başkan Başdeğirmen’den Birlik ve Beraberlik Mesajı

İstanbul’da yaşayan Ispartalılar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde düzenlenen büyük İstanbul buluşmasında bir araya geldi. Etkinlikte Isparta’nın yöresel düğün yemeği ikram edilirken, alana gül suyu sıkıldı. Sanatçı Başkal’ın sahne aldığı programda, Başkan Başdeğirmen hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Başdeğirmen, konuşmasında bu buluşmaları geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, birlik ve beraberliği artırmanın önemine vurgu yaptı. Isparta dışında yaşayan hemşehrilerinin kaynaşmalarını sağlamak amacıyla Ankara’da düzenlenen buluşmanın ardından İstanbul’da da büyük bir organizasyon gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda cumartesi günü düzenlenen buluşmada, kabune pilavı ve helva ikram edildi. Etkinlik öncesinde kazanlar kurularak, Isparta’ya özgü düğün yemeği pişirildi ve alana gül suyu sıkıldı. Programa katılım oldukça yoğun oldu.

Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Isparta’nın vatanına, milletine, bayrağına bağlılığıyla bilinen bir kent olduğunu belirterek, buluşmanın Bağcılar’da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkan Şükrü Başdeğirmen, konuşmasında İstanbul’da yaşayan hemşehrilerine Isparta’dan selam ve sevgilerini iletti. Başdeğirmen, “Bu programları geleneksel hale getirerek devam ettirmek en büyük dileğimiz” dedi. Ayrıca, Isparta’nın yöresel ürünlerinin tanıtımının önemine dikkat çekti.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Erkan Mumcu da konuşmasında Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Birleştirici ve ufuk açıcı liderler aramakla bulunmuyor, bulununca da sahip çıkmak lazım” dedi.

Programın sonunda dernekler tarafından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Erkan Mumcu’ya tablo hediye edildi. Başkan Başdeğirmen de ev sahipliği yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e günün anısına gül ürünleri, gül ve lavanta tablosu hediye etti.

Etkinliğe katılan Ispartalılar, Başkan Başdeğirmen’e ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Programın ardından Başkan Başdeğirmen, hemşehrileriyle birlikte dev ekranda A Milli Takım’ın Hollanda ile oynadığı Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçını izledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.