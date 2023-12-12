

Eğitime Destek Platformu'nda Görev Değişimi ve Faaliyetler



Eğitime Destek Platformu İl Temsilciliği'nde görev değişikliği yaşandı. Abdurrahman Akçil'in görev süresinin sona ermesi üzerine, genel merkez tarafından Mustafa Başar yeni il temsilcisi olarak atanmıştır. Platform, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan Medeniyet Hareketi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), ÖNDER Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ENSAR Vakfı, ve Diyanet Vakfı gibi İlimizde faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşundan oluşan bir koordinasyon kurulu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Platformun Niteliği ve Oluşumu: Eğitime Destek Platformu, milli ve manevi değerlere sahip insan yetiştirmeyi amaçlayan sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır.

Platformun Amacı: Eğitim çağındaki tüm çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmelerini sağlamak, bu amaç için altyapı oluşturmak ve aynı gayeye sahip STK’lar arasında ortak koordinasyon ve işbirliği yapmaktır.

Platformun Görevleri: Platform, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

Tüm İl ve İlçe merkezlerindeki koordinasyonu sağlamak. Tüm il ve ilçelerde Milli İrade Platformu, Filistin’e Destek Platformu ve Oybirliği Platformunu temsil etmek ve faaliyetlerini yürütmek.

Platform, yeni il temsilcisi Mustafa Başar liderliğinde, milli ve manevi değerlere bağlı, nitelikli bireylerin yetişmesine yönelik çalışmalarını sürdürecektir.