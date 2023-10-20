İş İnsanı Mehmet Köse'den Isparta 32 Spor'a Büyük Maddi Destek

Türkiye'nin 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'a, şehrin başarılı iş insanlarından biri olan Modülmer Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Köse tarafından maddi destek sağlandı. Bu katkı, pembe-yeşil takımın başarılarına katkıda bulunmayı hedefleyen iş dünyasının yerel takımlarını destekleme geleneğini sürdürüyor.

Mehmet Köse, Isparta 32 Spor'a sağladığı maddi destekle ilgili olarak, "Isparta'nın gururu olan Isparta 32 Spor'un yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Kulübümüze maddi destek sağlayarak yerel futbolun ve genç sporcuların gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İnşallah takımımız daha büyük başarılar elde eder" dedi.

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Mehmet Köse'yi ziyaret ederek bu olumlu katkıyı takdir etti ve isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.

Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, "Isparta'nın başarılı iş insanlarından Modülmer Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Köse'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu tür destekler, yerel sporun büyümesine ve başarısına katkı sağlar ve toplumun dayanışma ruhunu yansıtır" dedi.

İş dünyasından gelen bu tür destekler, yerel sporun ve genç yeteneklerin gelişimine önemli bir katkı sağlamakta ve yerel takımların başarılarını artırmaktadır.