Isparta Yılmaz Şener İlkokulu Öğrencilerinden 100. Yıl Görseli

Isparta Yılmaz Şener İlkokulu öğrencileri, 100. yıl kutlamaları için özel bir görsel oluşturarak dikkat çekiyorlar. Okulun öğrencileri, 100 yıl özel etkinliklerine katkıda bulunuyor.Isparta Yılmaz Şener İlkokulu'nun öğrencileri, 100. yıl etkinliklerine katılmak için özel bir görsel tasarladılar. Bu görsel, okulun tarihine ve önemine bir saygı ve vurgu olarak kullanılacak.Okulun öğrencileri, tarihlerine ve okullarına olan bağlılıklarını göstermek için 100. yıl kutlamalarına katkıda bulunarak okul topluluğuna gurur kaynağı oldular. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini ve toplumsal sorumluluklarını geliştirmelerine olanak sağlar.