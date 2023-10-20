​Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Ankara'da Temaslarını Sürdürüyor

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, iki gün önce başladığı Ankara ziyaretinde temaslarını sürdürüyor. Eğirdir'e yapılması planlanan yatırımlar ve ilçenin çeşitli konuları için Ankara'da çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyor.İlk olarak, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'u ziyaret eden Başkan Gök, dün diğer ilçe belediye başkanları ile birlikte Eğirdir'e planlanan yatırımlar hakkında milletvekilleri ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ile görüşme yaptılar.Bugün ise Başkan Gök, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Daire Başkanı Sayın Ahmet Şahin'i makamında ziyaret etti ve istişarelerde bulundu. Bu ziyaret sırasında Eğirdir'in arşivleri hakkında bilgi aldı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, projelerini içeren dosyalarla Ankara'daki temaslarını ilgili bakanlıklar nezdinde sürdürerek ilçesinin gelişimi için çaba harcıyor. Ziyaretler, ilçenin ihtiyaçlarına dikkat çekme ve yerel kalkınmayı teşvik etme amacını taşıyor.