Instagram'ın Ne Zaman Açılacağı Belli Oldu: Bakan Uraloğlu Net Tarihi Açıkladı

Dün sabah saatlerinden itibaren Türkiye'de Instagram'a erişim sağlanamıyor. İlk başta platformun çöktüğü düşünülse de, gerçek birkaç saat sonra ortaya çıktı. Instagram'ın, BTK'nın kararıyla kapatıldığı anlaşıldı. Peki, Instagram ne zaman tekrar açılacak? Bu sorunun en net cevabı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın yeniden açılacağı net tarihi açıkladı ve gerekli şartları paylaştı.

ALTUN’DAN SERT TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı şiddetle kınıyorum. Bu, açık ve net bir sansür girişimidir," ifadelerini kullandı.

Altun ayrıca, "İsrail devleti, yargısız infazlar, suikastlar, işgal ve soykırım nedeniyle tarihe geçecektir. Heniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye mesajlarının yayınlanmasını engelleyen Instagram'ı da sert bir şekilde kınıyorum. Bu, küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet eden bir platformun sansür girişimidir. İfade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Filistin, er ya da geç özgürlüğüne kavuşacaktır ve İsrail ile destekçileri bunu engelleyemeyecektir," şeklinde konuştu.

BTK AÇIKLADI! INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildiğini duyurdu. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında" da Instagram'a erişim engeli kararı alındığı bilgisi yer aldı.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Dün sabah saatlerinde büyük bir sürprizle karşılaşan kullanıcılar, Instagram'a ne zaman yeniden erişebileceklerini merak ediyor ve gözlerini yetkililerden gelecek açıklamalara çevirdi. En net açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın açılış tarihiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Biz bir hukuk devletiyiz ve ülkemizin belirlediği kurallar, değerler ve hassasiyetler var. Kaynakları yurtdışında olan ancak ülkemizde de temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları bulunuyor. Bu platformlardan, belirlediğimiz kurallar ve mevzuatlara uymalarını istiyoruz.

Zaman zaman, bu kurallara uyulması konusunda yaptığımız uyarılara rağmen bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Son olarak, katalog suçları dediğimiz belirli bir çerçeve içinde yer alan konularda platformu uyardık, ancak gerekli karşılığı alamadığımız için erişim engeli getirdik. Bu sorunları ve kanunlarımıza uymayan tarafları giderip hassasiyetlerimize uygun hareket ettiklerinde erişim yasağını kaldıracağız. Süreci yakından takip ediyoruz ve platformun temsilcileriyle iletişim halindeyiz. Söylediğimiz birçok şeyi yerine getirdiklerini görüyoruz, ancak bazen bu yeterli olmuyor; özellikle hem hukuki kurallarımıza hem de toplumsal hassasiyetlerimize uymadıklarında gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz.

Bu süreçte, vatandaşlarımızın hislerini doğru şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye’deki temsilcilerle görüşmeler devam ediyor; hassasiyetlerimiz ve eksikler net bir şekilde belirlenmiş durumda. Bu eksikler giderildiği an, örneğin 1 saat içinde, erişim engelini kaldıracağız. Türkiye bağımsız bir ülke; kuralları ve kanunları var, herkesin de bu kurallara uymasını istiyoruz."