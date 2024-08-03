Ehliyette Artık O Şart Kalktı: Sürücüler Bayram Edecek!

Milyonlarca sürücü için beklenen haber geldi. Karayolları Trafik Kanunu'nda sürücüleri sevindirecek önemli bir değişiklik yapıldı. Artık ehliyette o şart tamamen kaldırıldı. B sınıfı ehliyeti olan herkesi ilgilendiren resmi açıklama geldi.

B Sınıfı Ehliyet Sahiplerine Müjde

İçişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları işbirliğiyle hızla ilerleyen yasal düzenlemelerle birlikte, artık B sınıfı ehliyet sahipleri için motosiklet kullanımı genişletildi. Yeni düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri artık "125 cc'ye kadar" olan motosikletleri kullanabilecekler. Ayrıca direksiyon eğitimini tamamlayan sürücülerin belgeleri otomatik olarak geçerli hale gelecek, bu da ehliyet sahiplerinin daha geniş araç seçeneklerine erişebileceği anlamına geliyor.

B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Dikkat

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, trafikteki yasal düzenlemeler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanmalarına imkan tanıyacak düzenlemenin yakında yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bununla birlikte, bu motosikletleri kullanmak isteyen sürücülerin belirli bir eğitimden geçmelerinin zorunlu olduğunu belirtti.

Harç Ücreti Yok

Öztürk, B sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, harç ödemeden ve sürücü belgelerini yenilemeden, sisteme eklenecek bir not ile ticari kullanım dışında kalan 125 cc'ye kadar motosikletleri sürebileceklerini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, B ve üzeri sınıf ehliyet sahiplerinin, harç ödemeksizin ve ehliyetlerini değiştirmeksizin, sistemde yapılacak bir düzenlemeyle, ticari amaçla kullanılmayan 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabileceklerini teyit etti.