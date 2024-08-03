Emniyette Yeni Dönem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonları değerlendirme toplantısında emniyet teşkilatında yeni dönemin başladığını duyurdu. Yerlikaya, trafik ve yasadışı devriye sayılarının artırılacağını belirtti. Özellikle devriye araçlarına yüz tanıma sistemi entegre edilerek, güvenliğin artırılması ve suçla mücadelede etkinliğin sağlanması hedefleniyor.

Yerlikaya, devriye araçlarında kullanılacak yüz tanımalı kamera sistemlerinin bu yıl içerisinde devreye alınacağını ve 2025 sonunda emniyet, jandarma ve sahil güvenliği personelinin bu sistemleri kullanacağını belirtti. Bu kameralar sayesinde diyaloglar 30 gün boyunca kayıt altında tutulacak.

Bakan Yerlikaya ayrıca Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu ve trafik ile önleyici devriye sayılarının artırılacağını vurguladı. Yakın zamanda mezun olacak 6 bin 700 genç polisten 200-250'sinin Edirne'de görevlendirileceğini ve bu polislerin 111 araçla destekleneceğini söyledi. Ayrıca, trafik devriye sayısının en az 2,5 kat artırılacağını ve jandarmaya da benzer desteklerin sağlanacağını ifade etti.