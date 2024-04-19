Mahkemeden Çalışanları Rahatlatacak Karar: Artık İşten Çıkarılmayacak

İzmir'de bir gıda pazarlama şirketinde müşteri yöneticisi olarak çalışan E.G, erkek mesai arkadaşlarının cinsiyetçi ve küfürlü şakaları nedeniyle duyduğu rahatsızlığı işverene iletti. Ancak uyarılarına rağmen durumun düzelmemesi üzerine iş arkadaşıyla yaşadığı tartışmada küfrettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı.

E.G'nin işe iade davası sonuçlandı ve mahkeme, işverenin feshin ölçülü olmadığına karar verdi. İşveren, E.G'nin iş akdini küfür ettiği ve saygı sınırlarını aşan ifadeler kullandığı gerekçesiyle sonlandırdı. Ancak mahkeme, işverenin olaya müdahale etmediği ve sadece E.G'nin iş akdini feshettiği için eşitlik ilkesine aykırı davrandığına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, E.G'nin tepki olarak küfür ettiğini ve erkek mesai arkadaşlarının söylemlerine uygun bir düzeyde cevap verdiğini belirterek, iş feshinin ölçülü olmadığını vurguladı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yapılan itirazı da reddederek, E.G'nin işten çıkarılma kararının ölçüsüz olduğuna ve işe iadesine karar verildiğine hükmetti. Bu karar, milyonlarca çalışanı ilgilendirerek, çalışanların iş yerinde maruz kaldıkları olumsuz davranışlara karşı haklarını koruma konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.