İkinci El Araç Alacaklar Dikkat: Zorunlu Trafik Sigortası Süresi Kaldırıldı

Araç alım-satım süreçlerinde önemli bir değişiklik yaşandı. Anayasa Mahkemesi tarafından alınan kararla, ikinci el araç alacakların dikkat etmeleri gereken bir husus ortaya çıktı. Geçici olarak verilen zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün süreyle geçerli olmasını sağlayan düzenleme iptal edildi.

Eski düzenlemeye göre, ikinci el bir araç satın alan kişi, aracın zorunlu trafik sigortasını 15 gün içinde yaptırmak zorundaydı. Ayrıca, aracın önceki sahibinin yaptırdığı trafik sigortası da 15 gün daha geçerli sayılıyordu. Ancak Adana 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nin bu uygulamayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı bulması üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı ve Mahkeme, 15 günlük sigorta süresini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu kararın, 5 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmiştir. Ancak bu düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi olarak 9 ay sonrası işaret edildi. Bu durum, yeni düzenlemenin yaklaşık olarak 9 ay sonra aktif olacağı anlamına gelmektedir.

Avukat Selim Ünal, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla birlikte trafik sigortasıyla ilgili önemli değişikliklerin yaşandığını belirterek, araç alımı sonrası 15 günlük trafik sigortası yapma süresinin ortadan kalktığını ifade etmiştir. Yeni düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, araçlarını aldıkları andan itibaren zorunlu trafik sigortasını yaptırmak durumunda kalacaklardır. Bu değişiklikle birlikte araç alıcılarına, satın aldıkları araçlarıyla ilgili sorumluluklarını daha hızlı bir şekilde yerine getirme yükümlülüğü getirilmiş oldu.