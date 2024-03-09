Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Hükümetten İlk Resmi Açıklama Geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda kulis bilgileri hareketleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek bir zam yapılacağını duyurmuştu. Fakat yaşanan fiyat artışları ve emekliye yönelik seyyanen zam iddialarının ardından asgari ücretlilere yönelik bir ara zam müjdesi geldi.

AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre, haziran sonu veya temmuz başı itibariyle emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlar için iyileştirici ve alım gücünü artırıcı değerlendirmeler yapılacak. Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe'nin aktardığına göre, asgari ücrete ikinci bir zam düşünülmekte.

Meclis'in nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını ifade eden Akbaşoğlu, bu tarihten itibaren çalışanlarla ilgili daha iyileştirici değerlendirmelerin yapılacağını ve bu hususların haziran sonu veya temmuz başında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Bu açıklama, özellikle asgari ücretlilere yönelik yeni bir zamın gündemde olabileceğine dair sinyaller içeriyor.

Gökçe'nin yazısında vurguladığı üzere, mevzuatta asgari ücretin yılda bir kez belirleneceği hükmüne rağmen, Türkiye'de Nisan-Mayıs aylarından itibaren asgari ücrette ikinci bir artış konuşulmaya başlanabilir. Akbaşoğlu'nun genel olarak tüm çalışanlara yönelik değerlendirme yaparken, özellikle asgari ücretlilerin durumuna vurgu yapması, yeni bir zam müjdesine işaret edebilir.

Asgari ücretliler için beklenti ve umutların arttığı bu dönemde, kamuoyu, haziran sonu veya temmuz başındaki açıklamaları merakla beklemeye devam edecek.